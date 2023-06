Os poderosos padrinhos de Cristiano Zanin na sabatina do Senado

No fim da tarde de quarta, Lula telefonou a Davi Alcolumbre, o chefe da CCJ, e avisou que indicaria Cristiano Zanin ao STF. No papo de dez minutos, o senador prometeu ajudar o escolhido.

Com padrinhos como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco e Alcolumbre, a vida do advogado do presidente ficou muito mais fácil no Senado.

“Os senadores querem, na verdade, é ter boa relação com o futuro ministro. Vai passar”, diz um dos padrinhos.