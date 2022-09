Os planos dos candidatos em mais uma semana com debate presidencial

Os candidatos à presidência terão uma semana intensa até o próximo sábado, quando ocorrerá o segundo debate na TV com os concorrentes ao Planalto. O encontro é organizado por VEJA em parceria com outros grandes veículos de comunicação do país: SBT, CNN, Terra NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

Será o segundo confronto frente a frente entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os líderes da corrida eleitoral. O primeiro debate, organizado pela Band e pela Folha de S.Paulo, aconteceu no último dia 28. Neste sábado será também mais uma oportunidade para Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) conquistarem a atenção do eleitor e se colocarem como opção à polarização.

Apesar de confrontos diretos terem efeitos positivos no sentido de aglutinar as suas bases, as campanhas de Lula e de Bolsonaro evitam ao máximo encontros do tipo, dada a imprevisibilidade e os riscos envolvidos. Sabatinas também são encaradas com algum receio. Na semana passada, o petista e o presidente recursaram convites para uma série de sabatinas do Estadão com a FAAP. Tebet aceitou e será entrevistada nesta segunda. Ciro participará na quarta.

Na terça-feira, Bolsonaro fará um discurso recheado de mensagens de campanha durante a abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Como o Radar mostrou na edição de VEJA que está nas bancas, o presidente usará a tribuna mais importante do mundo para falar da queda no desemprego, da melhora da inflação e da redução dos indicadores de violência em seu governo. Ele também deve explorar a pauta de ações para mulheres, que representam uma das fatias do eleitorado que mais o rejeita.

Lula deve ir ao Canal Rural na próxima terça, como forma de se apresentar ao eleitorado ligado ao agronegócio. Ele deve ainda conceder na quinta uma entrevista ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho, do SBT, que é abertamente simpatizante de Bolsonaro. Tebet também irá ao programa do apresentador, além de participar nesta semana ainda de sabatina do jornal O Tempo, de Minas Gerais.