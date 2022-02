Os planos do próximo presidente do TST

Próximo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emmanoel Pereira vai se reunir nesta quinta com presidentes de todos os 24 tribunais regionais do Trabalho espalhados pelo país.

Pereira assume o comando do TST na próxima quarta. Ele quer transmitir a mensagem de que sua prioridade será defender a valorização da Justiça do Trabalho.

Com o encontro desta quinta, por videoconferência, a intenção é ouvir sugestões e propostas, acenando com um canal permanente de diálogo e de fortalecimento da Justiça Trabalhista.

“A Justiça do Trabalho é uma conquista que precisa ser sempre preservada, jamais destruída. Vamos buscar a união dos magistrados trabalhistas em torno dessa pauta”, diz Pereira.