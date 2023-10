Os planos do Pará para hospedar todos os participantes da COP-30

Atualizado em 17 out 2023, 15h42 - Publicado em 17 out 2023, 17h01

Integrantes do governo de Jader Barbalho, no Pará, dizem que a missão da ONU, que visitou Belém na semana passada para tratar da organização da COP-30, ficou satisfeita com o andamento dos preparativos — principalmente na questão de hotelaria — para o evento de 2025.

O governo estadual contratou a FGV para elaborar um plano sobre a logística do evento. Entre as alternativas estão a utilização de acomodações temporárias para hospedar visitantes, como estruturas modulares e pré-fabricadas.

“Trabalhamos com a realidade e temos muita clareza do tamanho dos desafios. Isso nos mostra o caminho que temos que trilhar com união, comprometimento e seriedade daqui até 2025. Tenho certeza que a COP da Amazônia será a melhor de todas”, diz a vice-governadora Hana Gassan, que coordena o Comitê Estadual da COP-30.

A equipe da ONU deixou o Pará também impressionada com a hospitalidade e a gastronomia local.

