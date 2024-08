Os planos do Grupo Silvio Santos para o futuro da Jequiti

O Radar mostrou recentemente que o Grupo Silvio Santos e a Cimed haviam decidido encerrar as tratativas para a eventual compra da Jequiti pelo grupo farmacêutico de João Adib.

Em comunicado enviado ao Radar, o Grupo Silvio Santos exalta o “diálogo construtivo entre as partes” durante a negociação, mas reconhece que “não foi possível alinhar todos os interesses envolvidos para concretizar o acordo”.

Com a morte do apresentador Silvio Santos no fim de semana, o grupo diz que seguirá empenhado na “transformação” da Jequiti e revela que parcerias com a Cimed não estão descartadas no futuro. “Reforçamos nosso respeito e reconhecimento à Cimed e desejamos muito sucesso em seus futuros negócios, mantendo-se como parceiros em futuras iniciativas que contribuam com resultados positivos para ambas as empresas”, diz a nota.

“A Jequiti continuará no seu projeto de transformação iniciado há dois anos, impulsionada por uma estratégia voltada ao crescimento sustentável”, diz o Grupo Silvio Santos.

“No ano em que completamos 18 anos de existência, estamos confiantes de que os projetos e as ações em andamento demonstram a nossa maturidade e foco na rentabilidade dos negócios, e continuarão a pavimentar o caminho para um futuro ainda mais próspero para a companhia e para o grupo”, segue a nota.