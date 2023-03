Os planos de Ricardo Lewandowski para curtir a aposentadoria fora do STF

Ricardo Lewandowski deixará o STF depois da Páscoa. Ele disse a colegas da Corte que pretende advogar, elaborar pareceres e aproveitar a aposentadoria com os netos.

Nada de ser embaixador ou morar fora do país, como chegou-se a especular no início do ano. Lewandowski defende a indicação do jurista Manoel Carlos para sua vaga na Corte. Um de seus últimos compromissos no cargo será conversar com Lula sobre seu sucessor.