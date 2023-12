Os planos de Renan Calheiros de olho na relatoria da CPI da Braskem

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na briga pela relatoria da CPI da Braskem, o senador Renan Calheiros quer sondar qual a totalidade de bairros de Maceió atingidos pelo impacto das operações da petroquímica, mas que não têm avarias perceptíveis.

O emedebista é autor do pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas enfrenta resistência de rivais políticos de Alagoas para assumir o posto.

Na última quarta-feira, o senador Omar Aziz (PSD-AM) foi eleito presidente do colegiado, mas só deve designar o relator no início dos trabalhos, previsto para fevereiro do ano que vem.