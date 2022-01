Os planos de Eunício para o apartamento que ele tirou de Ciro Gomes

Eunício Oliveira, como o Radar já mostrou no ano passado, arrematou num leilão judicial o apartamento de Ciro Gomes em Fortaleza. O imóvel foi vendido para pagar uma indenização devida pelo pedetista ao senador Fernando Collor.

“Arrematei de sacanagem… O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”, ironizou o ex-presidente do Senado na ocasião.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que Ciro arrumou um jeito de deixar Collor na chuva, ao alienar em sigilo o mesmo imóvel na Caixa, em troca de um empréstimo.

Distante da briga entre Collor e Ciro, Eunício já sabe o que vai fazer com o apartamento que tirou do rival. “Primeiro, vou fazer uma foto bem bonita no dia em que o Ciro for tirar os bagulhos dele de lá. Depois, vou emprestar para os amigos que quiserem

passear na praia”, diz Eunício.