Os planos de Campos Neto para o último ano de mandato no BC

Com quem conversa no meio político, Roberto Campos Neto descreve-se hoje como uma espécie de piloto em procedimento de pouso. Ele completa cinco anos no comando do Banco Central neste mês, julga que já apresentou todos os projetos importantes

de sua obra e agora busca um desembarque sem sobressaltos em 31 de dezembro, quando chega ao fim o primeiro mandato independente do chefe da instituição.

Neste último semestre de trabalho pesado — a segunda parte do ano será fortemente impactado pela transição —, Campos Neto quer “acelerar” as entregas de projetos que viraram referência na sua gestão, como o Pix automático, o Drex, e o Open Finance, entre outros temas.

O cenário, no entanto, é desafiador. Esses principais projetos do BC já estão atrasados por falta de dinheiro e a ala petista radical do governo segue jogando contra, mesmo sabendo que assumirá a instituição no próximo ano.