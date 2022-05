Os planos de Bento Albuquerque fora do governo Bolsonaro

Ministro de Minas e Energia até semana passada, quando foi exonerado por Jair Bolsonaro, o almirante Bento Albuquerque quer aproveitar o fim dessa “missão” para desacelerar.

“Vou me dedicar mais a família e amigos, velejar com mais frequência e continuar acompanhando as políticas públicas dos setores do Ministério de Minas e Energia, torcendo para que ocorram a capitalização da Eletrobras, a aprovação da modernização do setor elétrico e da Política Nacional de Mineração. Acredito que vamos conseguir”, diz Bento ao Radar.