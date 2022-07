Os planos da bancada evangélica para as eleições deste ano

A Frente Parlamentar Evangélica, mais conhecida como bancada evangélica, pretende aumentar de tamanho nas eleições de outubro.

Segundo o presidente da frente, Sóstenes Cavalvante (PL-RJ), a ideia é ampliar o quadro atual de 116 deputados e 11 senadores. O objetivo é atingir 30% de representação no legislativo. Pelos cálculos do religioso, para alcançar esse percentual será preciso chegar ao fim do ano com 150 deputados e ao menos 20 senadores no grupo.

“Segundo o IBGE, 30% dos brasileiros são evangélicos e é esse percentual de representatividade que estamos buscando no parlamento. Isso significa ampliar o nosso tamanho, o que eu acho que realmente será possível nessas eleições. Apesar da nossa influência política, ainda estamos subrepresentados na Câmara e no Senado”, disse.