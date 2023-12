Os passos de Flávio Dino no Senado e no PSB antes da posse no STF

Em um discurso de agradecimento a amigos e assessores no Palácio da Justiça depois que sua indicação ao STF foi confirmada, Flávio Dino afirmou que quer reassumir o mandato no Senado por pelo menos alguns dias antes da posse no Supremo para discursar na tribuna e participar de atividades legislativas.

Isso muito provavelmente terá que ser feito na semana que vem, a última antes do recesso parlamentar.

Dentre os próximos passos até tomar posse no Supremo, o que só deve ocorrer em fevereiro do ano que vem, após o recesso do Judiciário, Dino ainda terá que se desfiliar do PSB, partido em que entrou em 2021 — depois de passar 15 anos no PCdoB.