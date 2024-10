Os partidos que mais ganharam e mais perderam nas 51 disputas de 2º turno

Campeão de prefeitos eleitos no primeiro turno (876), o PSD de Gilberto Kassab também foi o partido que mais conquistou prefeituras neste domingo, vencendo nove das dez disputas em que teve candidatos.

Dos 51 municípios que tiveram segundo turno [veja os vencedores abaixo], outros sete elegeram prefeitos do MDB, que também foi o segundo colocado nacionalmente no último dia 6, com 846 eleitos. O partido comandado por Baleia Rossi, que levou São Paulo, a maior cidade do país, com a reeleição de Ricardo Nunes, teve quatro derrotas.

O PL de Jair Bolsonaro, por sua vez, era a legenda com mais prefeituras em jogo neste domingo, mas elegeu seis dos 22 candidatos a prefeito. Segundo em número de disputas no segundo turno (13), o PT de Lula teve quatro vitórias e nove derrotas.

O União Brasil teve seis dos seus 11 candidatos eleitos, seguido pelo Podemos, que venceu em cinco das seis cidades que disputou neste domingo.

Na outra ponta, outros cinco partidos não conseguiram nenhuma vitória: PSB, PSOL, Cidadania, PMB e Solidariedade.

Veja a seguir o número de prefeitos eleitos no segundo turno, por partido:

PSD – 9

MDB – 7

PL – 6

União Brasil – 6

Podemos – 5

PP – 4

PT – 4

PSDB – 3

Republicanos – 3

PDT – 2

Avante – 1

Novo – 1

E a quantidade de candidatos de cada legenda nas urnas neste domingo:

PL – 22

PT – 13

União Brasil – 11

PSD – 10

MDB – 10

Podemos – 6

PP – 6

Republicanos – 6

PSDB – 5

PDT – 3

Novo – 2

PSB – 2

PSOL – 2

Avante – 1

Cidadania – 1

PMB – 1

Solidariedade – 1

A seguir, estão os prefeitos eleitos nas 15 capitais que tiveram eleições neste domingo (em ordem alfabética):

Aracaju – Emília Corrêa (PL)

Belo Horizonte – Fuad Noman (PSD)

Belém – Igor Normando (MDB)

Campo Grande – Adriane Lopes (PP)

Cuiabá – Abilio Brunini (PL)

Curitiba – Eduardo Pimentel (PSD)

Fortaleza – Evandro Leitão (PT)

Goiânia – Sandro Mabel (União Brasil)

João Pessoa – Cicero Lucena (PP)

Manaus – David Almeida (Avante)

Natal – Paulinho Freire (União Brasil)

Palmas – Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Porto Alegre – Sebastião Melo (MDB)

Porto Velho – Léo Moraes (Podemos)

São Paulo – Ricardo Nunes (MDB)

E nas outras 36 cidades que tiveram segundo turno:



Anápolis (GO) – Márcio Correa (PL)

Aparecida de Goiânia (GO) – Leandro Vilela (MDB)

Barueri (SP) – Beto Piteri (Republicanos)

Camaçari (BA) – Caetano (PT)

Campina Grande (PB) – Bruno Cunha Lima (União Brasil)

Canoas (RS) – Airton Souza (PL)

Caucaia (CE) – Naumi Amorim (PSD)

Caxias do Sul (RS) – Adiló (PSDB)

Diadema (SP) – Taka Yamauchi (MDB)

Franca (SP) – Alexandre Ferreira (MDB)

Guarujá (SP) – Farid Madi (Podemos)

Guarulhos (SP) – Lucas Sanches (PL)

Imperatriz (MA) – Rildo Amaral (PP)

Jundiaí (SP) – Gustavo Martinelli (União Brasil) – Anulado sub judice

Limeira (SP) – Murilo Félix (Podemos)

Londrina (PR) – Tiago Amaral (PSD)

Mauá (SP) – Marcelo Oliveira (PT)

Niterói (RJ) – Rodrigo Neves (PDT)

Olinda (PE) – Mirella (PSD)

Paulista (PE) – Ramos (PSDB)

Pelotas (RS) – Marroni (PT)

Petrópolis (RJ) – Hingo Hammes (PP)

Piracicaba (SP) – Helinho Zanatta (PSD)

Ponta Grossa (PR) – Elizabeth Schmidt (União Brasil)

Ribeirão Preto (SP) – Ricardo Silva (PSD)

Santa Maria (RS) – Rodrigo Decimo (PSDB)

Santarém (PA) – Zé Maria Tapajós (MDB)

Santos (SP) – Rogério Santos (Republicanos)

São Bernardo do Campo (SP) – Marcelo Lima (Podemos)

São José do Rio Preto (SP) – Coronel Fabio Candido (PL)

São José dos Campos (SP) – Anderson (PSD)

Serra (ES) – Weverson Meireles (PDT)

Sumaré (SP) – Henrique do Paraíso (Republicanos)

Taboão da Serra (SP) – Engenheiro Daniel (União Brasil)

Taubaté (SP) – Sergio Victor (Novo)

Uberaba (MG) – Elisa Araújo (PSD)