Os números da arapongagem da Abin no governo Bolsonaro

Atualizado em 26 out 2023, 18h59 - Publicado em 27 out 2023, 10h01

Por Nicholas Shores Atualizado em 26 out 2023, 18h59 - Publicado em 27 out 2023, 10h01

Em 2021, quando operava, segundo a PF, um programa espião contra adversários políticos de Bolsonaro, a Abin produziu dez relatórios de inteligência sobre “Proteção à Presidência da República” sob o comando de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal.

No ano seguinte, já sem o software First Mile, a Abin só produziu um relatório com essa classificação. E nenhum nos primeiros quatro meses de 2023. A maior dedicação foi a assuntos internacionais, movimentos reivindicatórios e ao crime organizado.

A investigação sobre a arapongagem na Abin com o uso ilegal do sistema de geolocalização de aparelhos celulares corre no STF e está sob sigilo. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.