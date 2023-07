Os novos planos do PL para eleger Michelle em 2026

Na fábrica de ideias do PL, a mais nova aventura planejada para Michelle Bolsonaro nas eleições de 2026 é… o governo do Distrito Federal.

“Bolsonaro acha que ela pode ser uma boa governadora”, diz um cacique da sigla.

A conta é simples: Michelle, com o apoio de Bolsonaro, formaria chapa tendo Ibaneis Rocha e algum bolsonarista de destaque no DF ao Senado.

Ibaneis, que poderia ter a concorrência de Michelle nas próximas eleições de senador, ficaria tranquilo na corrida e ainda apoiaria uma candidata com boas chances de eleição, dado que o DF já elegeu Damares Alves em 2022.

O problema, nessa conta toda, é Celina Leão, a vice-governadora que espera disputar o governo com apoio do atual titular. “Alguém arruma um cargo pra ela no tribunal de contas”, brinca um interlocutor do PL.

A conferir.

