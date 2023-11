Os novos carrões da frota do STF

O próximo ministro escolhido por Lula para o STF encontrará um carrão na garagem do gabinete. A Corte vai gastar até 1,9 milhão de reais em 11 sedans híbridos pretos para “transporte institucional”.

Os ministros usam, atualmente, carros blindados, mas os novos veículos também serão utilizados por eles. O valor unitário estimado no edital é de pouco mais de 181.000 reais.

Ao Radar, a assessoria de comunicação da Corte enviou o seguinte registro: “A aquisição de veículos híbridos visa substituir carros em uso há dez anos, com custos elevados de manutenção. O custo de aquisição se justifica pela redução no consumo de combustível e é mais vantajoso do que a locação de veículos híbridos ou elétricos, cujos valores ainda estão muito altos no mercado. Além disso, o tribunal tem buscado adotar medidas de sustentabilidade e o uso de fontes alternativas de energia faz parte desse projeto. Os veículos são para o uso do tribunal”.