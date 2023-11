Os novos capítulos da novela da indicação de Lula para a PGR

Com a indefinição de Lula na indicação do próximo PGR, o nome de Luiz Augusto Lima voltou a ser ventilado nas últimas semanas entre aliados do petista.

Ligado ao ex-presidente José Sarney, Lima já foi sabatinado por Alexandre Padilha e teve conversas com Rodrigo Pacheco.

Discreto, com mais de 30 anos no Ministério Público, é tido como um procurador de perfil moderado. A expectativa é de que Lima seja recebido no Planalto para uma conversa com o presidente nos próximos dias.