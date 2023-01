Os mistérios da gestão Bolsonaro que Lula pode agora elucidar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula ganhou as eleições prometendo retirar os sigilos de 100 anos impostos por Jair Bolsonaro a diferentes informações da máquina pública durante sua passagem pelo poder. Neste domingo, como primeira medida, o petista assinou despacho dando prazo para que a CGU avalie todos os decretos de sigilo para lançar luz sobre as informações em até 30 dias.

O que poderá ser aberto pelo novo governo? Eis alguns exemplos:

Crítico da vacina durante toda a pandemia de Covid-19, Bolsonaro colocou em sigilo o próprio cartão de vacinação. Afinal de contas, Bolsonaro, que espalhou tantas fake news sobre o imunizante, tomou a vacina?

No caso de corrupção envolvendo pastores lobistas no MEC, Bolsonaro colocou em sigilo de 100 anos o controle de acesso de pessoas ao Palácio do Planalto, justamente para impedir que o trânsito de lobistas fosse investigado pela imprensa.

Bolsonaro também colocou em sigilo os dados de acesso dos próprios filhos — Carlos e Eduardo Bolsonaro — ao Palácio do Planalto.

O governo também mantém em sigilo o processo do Exército contra o ex-ministro Eduardo Pazuello, que participou de um ato político de Bolsonaro mesmo sendo general da ativa na ocasião.

Também está em sigilo os detalhes do processo pelo qual Bolsonaro obteve acesso privilegiado para matricular a filha em um colégio militar de Brasília.

O processo contra agentes da PRF que mataram Genivaldo de Jesus Santos numa espécie de “câmara de gás” também está em sigilo.

Os gastos de Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, com cartão corporativo também estão em sigilo. VEJA mostrou em junho do ano passado que a Presidência torrou 21 milhões de reais nos cartões corporativos entre janeiro de 2019 e março de 2021.

A visita de Bolsonaro a Vladimir Putin nos dias que antecederam o ataque russo à Ucrânia também está sob sigilo.