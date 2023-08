Os militares das joias e o aluguel da mansão de Bolsonaro em Brasília

Antes de decolar nas últimas horas de 2022 rumo a três meses de férias nos Estados Unidos depois da derrota para Lula nas eleições, Jair Bolsonaro quis deixar a vida em ordem no Brasil.

E-mails em posse da CPMI do 8 de Janeiro mostram que idas ao cartório, pagamento de contas de consumo, aluguel e condomínio, saques e depósitos bancários… Tudo foi organizado por seus auxiliares – os mesmos que hoje são investigados pela PF em um esquema de venda ilegal, no exterior, de joias incorporadas ao “acervo privado” do ex-presidente.

Mauro Cid e Osmar Crivelatti, ambos militares, tinham o hábito de escanear inúmeros comprovantes. Os arquivos ficaram salvos em suas contas de e-mail. Dois deles revelam valores pagos por Bolsonaro para alugar uma mansão em Brasília. O ex-mandatário assinou contrato de locação de 12.999 reais por mês, e, como mostra um recibo em seu nome, gastou três vezes isso – 38.997 reais – em um depósito-caução.

Mensagens apagadas por Crivelatti, recuperadas no servidor da Presidência e enviadas à CPMI mostram ainda gastos com obras na casa no Jardim Botânico, bairro nobre da capital federal, além da quitação de contas de água, energia elétrica, TV, telefonia e internet, tanto nos imóveis de Bolsonaro em Brasília quanto nos do Rio.

Uma declaração assinada pelo ex-presidente e com firma reconhecida em cartório tornou Marcelo Câmara, um terceiro ex-ajudante de ordens, seu representante legal para assuntos relacionados aos presentes de seu “acervo privado”.

Como se sabe com base na operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, na última sexta-feira, os mesmos auxiliares que atuavam como despachantes de cartório e contas particulares de Bolsonaro levaram alguns dos bens mais valiosos recebidos por ele enquanto era chefe de Estado para os EUA, para lá leiloá-los e vendê-los.

