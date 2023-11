Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A bancada do Podemos no Senado anda agitada. Na reunião desta semana, Marcos do Val e Soraya Thronicke duelaram aos gritos pela vaga de líder.

A confusão começou quando o líder Oriovisto Guimarães anunciou que deixaria o posto no fim do ano. Do Val quis o cargo. Soraya, também. Depois dos gritos, ficou combinado que quem deve assumir é Rodrigo Cunha.