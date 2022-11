Os gastos milionários de Bolsonaro com alimentação no avião presidencial

Os gastos com comida e bebida no avião presidencial já ultrapassam 3,5 milhões de reais desde 2019. Apenas entre abril deste ano e 14 de novembro, Jair Bolsonaro gastou cerca de 1 milhão de reais com alimentação na aeronave.

Os valores estão no Portal da Transparência e foram consolidados pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO), que apurou o contrato da Presidência da República com a International Meal Company Alimentação. O acordo prevê refeições prontas (café da manhã, almoço e jantar), lanches, sanduíches e petiscos.

O serviço é prestado por meio de licitação e o contrato foi prorrogado diversas vezes. O parlamentar questionou os valores gastos com alimentação por “um homem simples, que come farofa na rua, que gosta de macarrão instantâneo e leite condensado”. Na semana passada, o deputado já havia mostrado que as despesas no cartão corporativo do presidente, nos meses de agosto, setembro e outubro ultrapassaram 9 milhões de reais.

“A grande verdade é que, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, Bolsonaro está se refestelando com banquetes no avião. É revoltante”, enfatizou Vaz. “Além de gastar milhões todo mês com cartão, Bolsonaro ainda usa mais dinheiro público para bancar luxos no avião presidencial”.

Confira os valores do contrato de alimentação do avião presidencial

2019: R$ 851.159,36

2020: R$ 656.117,38

2021: R$ 889.383,37

2022: R$ 1.183.459,95 (até 14/11)

Total: R$ 3.580.320,06

