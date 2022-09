Os estados onde a segurança é mais crítica no primeiro turno da eleição

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe do TSE, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o envio de militares a 561 localidades de 11 estados que precisarão de reformo na segurança durante o primeiro turno das eleições.

No Rio de Janeiro, o contingente da força federal deve atuar em 167 municípios, conforme solicitação do Tribunal Regional Eleitoral. O Maranhão solicitou apoio em 97 localidades.

Também foram concedidos pedidos dos TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins. Entre as solicitações estão apoio logístico inclusive em terras indígenas.