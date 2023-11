Os erros e acertos do governo na operação contra o Hezbollah

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Flávio Dino foi informado na manhã de quarta, pela Polícia Federal, sobre os resultados da operação contra supostos terroristas do Hezbollah. À tarde, foi a Lula relatar o caso.

O ministro desagradou fontes do Itamaraty ao se meter no debate internacional, rebatendo uma nota do governo de Israel sobre a ação.

“Dino poderia ter defendido o trabalho da Polícia Federal sem atropelar a diplomacia e o próprio presidente Lula, que é quem deveria falar, se achasse adequado rebater o Netanyahu”, diz um diplomata.