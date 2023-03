Os encontros da ministra do Turismo em Lisboa

Durante sua passagem por Portugal nesta semana, para participar da Bolsa de Turismo de Lisboa, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, se reuniu com representantes do projeto Aguaduna Cidade Sustentável, que está sendo desenvolvido na Costa dos Coqueiros, na Bahia, com foco no desenvolvimento do turismo sustentável na região.

O empreendimento do grupo espanhol Kei Cities já investiu 25 milhões de dólares e, futuramente, pode chegar a 2,5 bilhões de dólares, gerando até 40.000 empregos.

A ministra teve ainda um encontro com Carlos Silva, presidente do Grupo Sana Hotels, de Portugal, para tratar de oportunidades de investimento no Brasil como o Programa Revive — fruto de parceria com o governo português —, que prevê a requalificação e aproveitamento turístico de patrimônios públicos deteriorados.