Os dramas da indústria de aço na América Latina

Dados da Associação Latinoamericana de Aço mostram que, em 2021, a produção de aço bruto aumentou 15,7% em relação ao ano anterior, atingindo um total de 64,8 milhões de toneladas, enquanto a produção de laminados aumentou 19,5% (55,7 milhões de toneladas).

O ano terminou com um consumo regional total de 74,8 milhões de toneladas, um aumento de 26,6% em relação ao ano anterior e 15,4% em relação a 2019.

“Os números do ano passado mostram mais uma vez a forte resiliência do nosso setor, impulsionado pelos setores de construção, agrícola e automotivo”, afirma Alejandro Wagner, diretor-executivo da Alacero.

“Para 2022, espera-se uma leve queda de 2,1% no consumo aparente, principalmente devido a uma forte recomposição de estoque na cadeia. Mesmo assim, é um bom nível em relação aos anos pré-pandemia (2017-19 a média de 66,1 Mt/ano)”, acrescenta Alejandro.

No entanto, em fevereiro de 2022, a produção de aço bruto diminuiu 6,8% em relação ao mês anterior. “Ainda não saímos do período de incertezas, pelo contrário, começamos um ano com incertezas domésticas com eleições, inflação e políticas monetárias rígidas que podem ter impacto sobre a atividade industrial. E a tudo isso se soma a incerteza de um conflito global, com o aumento das matérias-primas do aço, bem como o custo da energia global”, conclui Alejandro Wagner.