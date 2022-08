‘Os dois estão fazendo mal ao Brasil’, diz Tebet sobre Bolsonaro e Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na primeira agenda após o debate da Band deste domingo, a senadora Simone Tebet disse nesta segunda-feira, em São Paulo, que está com a “sensação do dever cumprido” e reforçou as críticas ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula.

“O debate serve pra tirar as máscaras, né? Você não tem marqueteiro, você não tem alguém por trás. Então ali o que foi apresentado é aquilo que nós somos. Nós temos ali alguns embates importantes. Nós estamos falando de duas figuras que hoje se personalizam como se representassem todo o Brasil. Nós temos 215 milhões de brasileiros, 33 milhões passando fome, pessoas desalentadas e eles ficando alimentando ódio de um contra eles, dividindo as famílias, e um jogando pro outro pecha de corrupção quando a gente sabe que os dois têm denúncias graves de corrupção”, comentou Simone, que foi apontada por analistas como “vencedora” do debate por suas manifestações incisivas contra o petista e, principalmente, contra Bolsonaro.

Para a presidenciável do MDB, os três assuntos mais importantes que foram debatidos na véspera foram a democracia, a falta de participação da mulher nos espaços de poder e a corrupção, que segundo ela mata ao tirar dinheiro das políticas públicas tão necessárias. “O que serve pra um serve pra outro nesse aspecto específico da corrupção”, apontou a candidata, após visita a um centro da criança e do adolescente.

Ela também ressaltou que foi vítima de violência política na CPI da Covid por aliados de Bolsonaro, “que flerta com o autoritarismo, que fabrica fake news, inclusive o fez ontem contra mim, e que não tem o menor respeito pelas mulheres brasileiras”.

“Então, diante de tudo isso, eu, como mulher, e como líder que fui da bancada feminina, como candidata à Presidência da República, que tem uma missão de representar também as mulheres brasileiras, não podia ficar calada diante desse processo. É isso, as pessoas podem esperar de mim duas coisas: verdade e coragem. Isso nunca me faltou. Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de fake news, não tenho medo de ameaças”, declarou.

A senadora acrescentou que tem recebido “críticas e ameaças de fake news” nas redes sociais, mas que isso não vai pará-la. E disse que, quanto mais a ameaçarem e agredirem e humilharem as mulheres brasileiras, maior será a responsabilidade dela e da sua candidata a vice, Mara Gabrilli, de enfrentar esses desafios.

“Mas eu quero deixar muito claro aqui que ali o recado foi para os dois. É menos Lula e Bolsonaro e mais Brasil. Os dois estão fazendo mal pro Brasil. Os dois estão disseminando o ódio, dividindo as famílias, impedindo a gente de resolver os problemas reais. É hora de falar de fome, é hora de falar de miséria, é hora de falar do que nós vamos fazer para as pessoas, que é erradicar a miséria através da transferência de renda, mas educar os nossos filhos”, concluiu a candidata.