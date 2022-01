Os dez destinos mais procurados para viagens de fim de ano no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados do mais recente estudo de consumo realizado pelo Institute for Business Value, da IBM, mostra que o orçamento de brasileiros para viagens passou de 6,2%, em 2020, para 8,3%, em 2021.

Com o dinheiro extra, o recesso de final de ano e o avanço da população vacinada, muitos aproveitaram para pegar a estrada.

A Buson, plataforma de pesquisa de passagens rodoviárias, divulgou a lista dos dez destinos mais procurados no período de final de dezembro — e, não é de se espantar, os turistas estavam à procura de sombra e água fresca.

Natal (RN) e Fortaleza (CE) lideram o ranking, seguidos pelas também cidades de praia Ubatuba (SP), Florianópolis (SC), Matinhos (PR) e Guarujá (SP). Completam a lista Morretes (PR), Ilhabela (SP), Paraty (RJ) e Bertioga (SP).

Atualmente, a Buson tem mais de 250 empresas parceiras e oferece mais de 70 000 rotas por todo o Brasil. As vendas de passagens são realizadas pelo site ou aplicativo.