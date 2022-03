Os destinos mais visitados em fevereiro, segundo a ViajaNet

A ViajaNet, agência de viagens on-line, fez um levantamento sobre os destinos mais comprados na plataforma no mês de fevereiro e apontou que Lisboa foi o principal destino internacional dos usuários do site. Dentro do Brasil, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, liderou as vendas, com 12% do total. Veja abaixo o ranking:

Internacionais

Lisboa (Portugal) – 10% das vendas Buenos Aires (Argentina) – 6% das vendas Miami (Estados Unidos) – 5% das vendas Paris (França) – 4% das vendas

Porto (Portugal) – 4% das vendas

Orlando (Estados Unidos) – 4% das vendas Nova York (Estados Unidos) – 3% das vendas

No Brasil: