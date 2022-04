Os destinos mais buscados por brasileiros no feriado da Páscoa

Aos poucos, o setor aéreo vem se recuperando dos efeitos das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e, mesmo com a alta dos combustíveis, já vislumbra um cenário de retomada.

Para o período da Semana Santa, a Decolar, plataforma de viagens, viu as buscas por passagens aéreas crescerem 80% na comparação com o feriado de 2021. O levantamento leva em consideração as rotas nacionais, partindo de doze estados em todas as regiões.

Os destinos mais buscados pelos viajantes foram as capitais São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE). Na sequência, aparecem Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE) e Porto Seguro (BA). Fecham o ranking as cidades de Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Brasília (DF).