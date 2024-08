Os destinos mais buscados na Decolar para o feriado de 7 de setembro

Giro VEJA - quarta, 28 de agosto

Galípolo para presidência do BC e pesquisa com empate triplo em SP

O presidente Lula indicou o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, para comandar a autarquia. O ex-número 2 do Ministério da Fazenda ainda precisa ter seu nome aprovado pelo Senado. O futuro do BC, a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão e pesquisa Quaest em São Paulo são os destaques do Giro VEJA.