Os destinos de viagens mais procurados na Black Friday, segundo a Decolar

A venda de passagens foi um dos destaques positivos da Black Friday de 2022. A Decolar observou aumento de 30% na venda de passagens nacionais e internacionais em relação ao ano anterior, conforme a diretora de Produtos Aéreos, Daniela Araújo.

A empresa levantou quais foram os principais destinos procurados por turistas. A maioria das viagens dentro do Brasil foram para Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Recife (PE). Já no exterior, Lisboa (PT), Buenos Aires (AR) e Orlando (EUA) lideram o ranking.

De acordo com levantamento da Cielo, o setor de Turismo e Transporte teve acréscimo de 25,1% nas vendas do varejo nesta Black Friday e foi o segundo segmento, que mais cresceu, atrás apenas de Drogarias e Farmácias (+ 25,9%).

Confira os 20 destinos mais procurados no Brasil e no exterior:

1ª – Rio de Janeiro (RJ) — Lisboa (PT)

2ª – Salvador (BA) — Buenos Aires (AR)

3ª – Recife (PE) — Orlando (EUA)

4ª – Fortaleza (CE) — Santiago (CH)

5ª – Maceió (AL) — Miami (US)

6ª – Natal (RN) — Paris (FR)

7ª – Porto Seguro (BA) — Nova York (EUA)

8ª – Porto Alegre (RS) — Madri (ES)

9ª – Brasília (DF) — Cancún (MX)

10ª – Florianópolis (SC) — Londres (UK)

11ª – João Pessoa (PB) — Porto (PT)

12ª – São Paulo (SP) — Roma (IT)

13ª – Curitiba (PR) — Doha (QA)

14ª – Aracaju (SE) — Punta Cana (DO)

15ª – Foz do Iguaçu (PR) — Barcelona (ES)

16ª – São Luís (MA) — Montevidéu (UY)

17ª – Goiânia (GO) — Milão (IT)

18ª – Teresina (PI) — Frankfurt (DE)

19ª – Vitória (ES) — Lima (PE)

20ª – Belo Horizonte (MG) — Las Vegas (EUA)

