Os destinos de inverno mais procurados por brasileiros em 2022

A chegada da estação mais fria do ano — e a aproximação das férias de julho — tem alavancado a procura de brasileiros por destinos “de inverno”.

Segundo a Decolar, houve um crescimento de 25% na busca por cidades tipicamente “frias” nesta época do ano. A alta leva em consideração as duas primeiras semanas de maio com o mesmo período de abril.

Entre os destinos nacionais mais procurados para hospedagem nos canais de vendas da plataforma — site e aplicativo –, estão as gaúchas Gramado e Porto Alegre e as paranaenses Curitiba e Foz do Iguaçu.

Completam a lista Campos do Jordão (SP) e Monte Verde (MG), ambos na Serra da Mantiqueira, e Teresópolis e Petrópolis (RJ), na região serrana do Rio de Janeiro.

Os destinos internacionais mais populares foram Bariloche, Mendoza, Salta, na Argentina, e a capital do Chile, Santiago.