Os desafios de Marina na jornada que começa nesta quarta no Meio Ambiente

Responsável por coordenar as políticas ambientais do plano de governo na campanha de Lula, Marina Silva (Rede) foi a 12ª deputada mais votada em São Paulo, mas abriu mão da cadeira na Câmara para assumir o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. A cerimônia de transmissão de posse está agendada para as 16h no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Em entrevista a Veja ainda durante a campanha, Marina afirmou que a política ambiental, desta vez, deve ser uma diretriz central do governo e não limitada ao Ministério do Meio Ambiente “como era na minha época como ministra”. No atual cenário, a sustentabilidade aparece como uma oportunidade dupla: tanto pela iminente necessidade de controle à crise climática — e o papel central que o Brasil pode ter nesse contexto, devido à Floresta Amazônica — quanto pela oportunidade econômica que o ambientalismo representa nos dias atuais.

“Temos de investir em atividades públicas sustentáveis, como agricultura de baixo carbono, reflorestamento de milhões de hectares, geração de energia com redução de CO2, criação de unidades de criação de unidades de conservação de terras indígenas e viabilização de uma autoridade nacional para riscos climáticos”, disse Marina.

Marina quer incluir o mercado de carbono na reforma tributária, que pode começar a ser discutida no Congresso em abril, e defende a criação de estruturas específicas para as questões climáticas, como uma secretaria especial, como a pasta chefiada por John Kerry, nos Estados Unidos, ou uma autarquia para questões climáticas, aos moldes da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, como defendeu na COP 27.

Inclusive, o Brasil teve um papel central na comissão do clima da ONU, que ocorreu no Egito. Comitivas estaduais conquistaram investimentos na economia verde, e o presidente Lula usou o evento para promover a imagem de que o país está de volta à cena e seria uma nação importante nas relações internacionais.

No dia da posse, Lula assinou dois decretos que fazem aceno à política ambiental. Um deles reativa o Fundo Amazônia que já conquista investidores. O Reino Unido sinalizou que pretende doar fundos para a preservação da Floresta, a Alemanha quer enviar 200 milhões de reais e a Noruega indicou investimentos na ordem de 3 bilhões de reais.

A outra medida tomada por Lula diz respeito a um dos desafios mais espinhosos de Marina Silva à frente do novo cargo. O petista revogou o Pró-Mape, criado pelo Ministério de Ricardo Salles para estimular a “mineração artesanal”. Durante a campanha, Marina não cansou de falar do desmatamento na Amazônia, do aumento das pistas aéreas clandestinas para servir ao tráfico de madeira e drogas e das atividades de garimpo ilegal na floresta amazônica.