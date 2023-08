Os depoimentos polêmicos a caminho da CPMI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O depoimento da policial Marcela da Silva Morais Pinno, da Polícia Militar do Distrito Federal, será remarcado pela CPMI do 8 de janeiro. Ela seria ouvida na reunião desta quinta-feira, cancelada após a morte de uma pessoa próxima à relatora Eliziane Gama. A senadora viajou às pressas para o Maranhão. O imprevisto evitou um constrangedor momento para a oposição, que teria de confrontar uma policial vítima de aloprados que a atacaram.

A convocação da policial foi aprovada, como testemunha, em 3 de agosto, com requerimentos da própria Eliziane Gama, do senador Randolfe Rodrigues, e dos deputados Rubens Pereira, Rogério Correia e Duarte Junior.

“Pretende-se que as nossas atividades se iniciem com a dissecação dos fatos que norteiam duas importantes datas, consubstanciadas em oitivas e requerimentos de informações, a partir das quais se espera, como natural desdobramento, a investigação dos demais fatos”, justificou Eliziane Gama no documento enviado à Comissão.

Marcela Pinno foi arremessada da cúpula do Congresso Nacional, em uma altura de 3 metros. No chão, ela foi agredida por invasores da Praça dos Três Poderes com barras de ferro, que chegaram a quebrar o seu capacete. Pelo ato de bravura, ela foi promovida de soldado para cabo.

Originalmente, a CPMI ouviria nesta quinta o hacker Walter Delgatti, envolvido nos planos aloprados da deputada Carla Zambelli para boicotar as eleições presidenciais do ano passado. O depoimento de Delgatti foi adiado para 17 de agosto por motivos logísticos. Ele está preso por suspeita de invasão aos computadores do Conselho Nacional de Justiça.