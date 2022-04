Os aliados e conselheiros de Geraldo Alckmin no PT

Em busca de aliados no sempre arredio ambiente petista, o socialista Geraldo Alckmin tem conversado bastante com nomes importantes do partido em São Paulo.

Já esteve com o ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho, com o deputado estadual Emídio de Souza e com o advogado e amigo de Lula Marco Aurélio de Carvalho.

O ex-tucano, como se sabe, já é muito próximo de Fernando Haddad e do próprio Lula.