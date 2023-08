Os achados da PF contra a ‘organização criminosa’ de Bolsonaro

Com 105 páginas, a decisão de Alexandre de Moraes que determinou as buscas nesta sexta contra Frederick Wassef, o ex-ajudante de ordens Osmar Crivellati, Mauro Cid e o pai dele, general Lourena Cid, é uma bomba contra Jair Bolsonaro e o grupo que estava no poder até o fim do ano passado.

A PF descreve a ação dos auxiliares e aliados do presidente, a partir do Planalto, como uma “organização criminosa”. “Com o avançar das investigações, destacou a autoridade policial que foram identificados, até o presente momento, cinco eixos principais de atuação da referida organização criminosa”, diz a PF.

O relatório segue descrevendo as ações:

“a) ataques virtuais a opositores;

(b) ataques às instituições (STF, TSE), ao sistema eletrônico de votação e à higidez do processo eleitoral;

(c) tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

(d) ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia e;

(e) uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em:

(e.1) uso de suprimentos de fundos (cartões corporativos) para pagamento de despesas pessoais e;

(e.2) inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina; e

(e.3) desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito.”

