Orquestra Petrobras Sinfônica fará turnê nacional em janeiro e fevereiro

Para celebrar os 35 anos de patrocínio da Petrobras, a Orquestra Petrobras Sinfônica começa 2022 com o pé na estrada. Uma turnê pelas cidades de Recife (com transmissão online para todo o Brasil), Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Vitória. A programação, entre os dias 15 de janeiro e 12 de fevereiro, apresenta a diversidade de timbres e estilos que já se tornou característica fundamental da Orquestra, aproximando todo o público brasileiro à música sinfônica.

Em cada cidade, serão apresentados pelo menos dois concertos diferentes. Nos Clássicos, sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky, a entrada será gratuita. Estão elencados para o repertório a “Cavalaria Ligeira”, de Suppé, “Redenção”, de Liduino Pitombeira (música inédita, cuja estreia mundial se dará na turnê) e “Sinfonia nº 4”, de Schumann.

Nos Pops, os solos de guitarra serão substituídos pelo violino elétrico. Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, o Guns N’ Roses Sinfônicotraz os maiores sucessos da banda norte-americana liderada por Axl Rose, como “Patience”, “Sweet child o’mine” e “Paradise city” e “Welcome to the jungle”.

Especialmente para as crianças, a Orquestra Petrobras Sinfônica, sob a regência do maestro Felipe Prazeres, apresentará o concerto Mundo BitaSinfônico, que marca olançamento do álbum homônimo, com releituras sinfônicas de diversos sucessos do fenômeno infantil, como “Fazendinha”, “Safari” e “Trem das Estações”. Em Recife, o concerto terá a participação de Chaps Melo, fundador do Mundo Bita.

Após um ano e meio recluso, por conta da pandemia, o maestro Isaac Karabtchevsky não esconde a satisfação em poder viajar pelo país, indo ao encontro do público. “Eu considero a possibilidade de retomar a turnê presencial da Orquestra Petrobras Sinfônica um grande salto em direção à plena restituição à vida cultural brasileira. É uma alegria poder visitar essas cidades e estar próximo do público”, diz o maestro, indicado pelo The Guardian como um dos ícones vivos do Brasil.

TURNE 2022 – ORQUESTRA PETROBRAS SINFÔNICA

Recife

Local: Concha Acústica UFPE – transmissão online para todo o Brasil

Data: 15/1

16h– Mundo Bita Sinfônico (participação de Chaps Melo, fundador do Mundo Bita)

19h30– Guns N’ Roses Sinfônico

Belo Horizonte

Local: Palácio das Artes

Datas:

19/1, 18h – Mundo Bita Sinfônico

20/1, 20h30 – Concerto Clássico (gratuito)

Brasília

Local: Catedral Metropolitana

Data: 22/1, às 19h – Concerto Clássico (gratuito)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Data: 23/1, às 17h – Mundo Bita Sinfônico

Curitiba

Local: Teatro Guaíra

Data: 2/2

17h – Mundo Bita Sinfônico

21h– Guns N’ Roses Sinfônico

Data: 3/2

20h– Concerto Clássico (gratuito)

Vitória

Local:Arena Patrick

Data: 12/2

16h –Mundo Bita Sinfônico

20h20 –Guns N’ Roses Sinfônico