Orquestra Petrobras Sinfônica fará turnê internacional pela América Latina

A Orquestra Petrobras Sinfônica fará sua primeira turnê internacional neste mês. Os músicos se apresentam na capital do Uruguai, Montevidéu, no dia 24 de junho, nas cidades argentinas de Rosário (26), Córdoba (28) e Buenos Aires (1º de julho).

Com regência do maestro e diretor artístico Isaac Karabtchevsky e participação do pianista Jean Louis Steuerman, o repertório conta com grandes nomes da música de concerto nacional, com Sergei Rachmaninoff, e nacional, com Heitor Villa-Lobos.

“Dois pólos se confrontam quando se fala de uma turnê de uma orquestra no exterior: a demonstração de suas qualidades e o propósito de divulgar um repertório internacional, enfatizando lado a lado nossos compositores”, comenta Isaac Karabtchevsky, sobre um marco histórico para orquestra que completa 50 anos em 2025.

O concerto faz parte da Temporada 2024 da Petrobras Sinfônica, que celebra os 90 anos do maestro Karabtchevsky, diretor artístico da orquestra e um dos mais respeitados regentes do Brasil e do mundo.