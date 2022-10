Orquestra Petrobras Sinfônica estreia composição de cearense neste domingo

Atualizado em 5 out 2022, 09h32 - Publicado em 5 out 2022, 18h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 5 out 2022, 09h32 - Publicado em 5 out 2022, 18h30

A composição do cearense Liduino Pitombeira terá estreia mundial neste fim de semana, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. A música ‘Redenção’ foi encomendada pela a Orquestra Petrobras Sinfônica. O concerto, sob regência do maestro Isaac Karabtchevsky, também apresenta a ‘Sinfonia do Novo Mundo’, do compositor checo Antonín Dvorák.

A música inédita busca retratar o processo de retomada após um período crítico. Para o compositor e professor da UFRJ Liduino Pitombeira, o convite da Orquestra foi uma honra.

“A ideia central da composição é o fluxo que parte de uma situação trágica que, gradualmente, se transforma em uma possibilidade de esperança e redenção. Essa metamorfose coordena todos os gestos em termos melódicos, harmônicos, rítmicos e texturais”, explicou.

O maestro Isaac Karabtchevsky relaciona a obra ao período pandêmico e a transformação artística proveniente deste período de mazelas e perdas.

“Se a pandemia, que tem assolado a todos, produziu devastação e angústia, ela provoca, por meio das artes, uma resposta criativa. É como se, apesar do mal, o ser humano fosse capaz de responder utilizando sua capacidade inventiva. Foi assim desde Da Vinci até recentemente Pitombeira, com o micro-poema sinfônico em quatro movimentos: Destino, Pesadelo e Morte, Esperança e Ressurreição?”, ponderou o maestro.

Apesar de criada quase 130 anos depois, a obra se relaciona com a ‘Sinfonia do Novo Mundo’. Composta por Dvorák em 1893, período em que o checo foi diretor do Conservatório Nacional de Música da América, em Nova York. A sinfonia fala do encantamento com a metrópole, mas também sobre a saudade do país de origem.

“A Sinfonia do Novo Mundo nos leva, simbolicamente, a uma visão diversa das relações humanas, com novas prioridades e inclusive com mais otimismo. A obra descreve genialmente este momento. Convido todos a assistir a este concerto na Sala Cecília Meireles, que será, sem dúvida, um dos maiores símbolos da nossa retomada”, descreve Karabtchevsky.

O espetáculo, de cerca de uma hora e meia, será às 16h deste domingo. Os ingressos antecipados podem ser comprados pela internet.

Serviço:

Orquestra Petrobras Sinfônica

Local: Sala Cecília Meireles – Rua da Lapa, 47 – Centro

Data: 09/10 – domingo, às 16h

Ingressos: 40 reais e meia-entrada a 20 reais

Classificação indicativa: livre

Duração: 90 minutos

Lotação: 670 lugares

