Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta repertório em homenagem a Gonzagão

Giro VEJA - sexta, 26 de julho

Janja é recebida por Macron para Jogos Olímpicos de Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou novamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e questionou se ele não tem respeito. Lula lembrou da fala do economista relacionando o aumento do salário mínimo e da massa salarial à inflação. A crítica de Lula e a participação da primeira-dama Janja nos Jogos Olímpicos são os destaques do Giro VEJA.