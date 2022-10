Oriovisto Guimarães será o líder do Podemos no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 19 out 2022, 13h02 - Publicado em 19 out 2022, 14h30

O Podemos realizou uma reunião nesta terça, no Senado, em que definiu quem será o líder da bancada na Casa em 2023. O escolhido foi o senador paranaense Oriovisto Guimarães.

Ele substitui o senador Alvaro Dias, que esteve na liderança nos últimos quatro anos. “Eu sempre fui e continuo sendo um grande admirador do que o Alvaro Dias fez na liderança do Podemos. Vou tentar seguir os passos dele, e prometo o meu maior esforço para ouvir cada senador e ser um porta-voz de uma opinião unanime, de um partido fechado, e que contribua para o progresso do nosso País”, disse Oriovisto logo após a eleição.

A partir do próximo ano, a sigla terá seis senadores, mas há negociações em curso para que novos parlamentares migrem ao partido.