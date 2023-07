Giro VEJA – terça, 4 de julho

Bolsonaro, o 'soco no estômago' dos pobres e a estocada em Lula

Se depender de Jair Bolsonaro, deverá cair por terra a principal proposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva para a área econômica. O ex-presidente anunciou nesta terça-feira, 4, que o PL deverá orientar a bancada do partido - a maior da Câmara, com 99 deputados - a votar contra a aguardada reforma tributária e classificou as medidas como "soco no estômago dos mais pobres".