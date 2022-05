Organização vai oferecer curso de empreendedorismo a 100 mil jovens

Formação gratuita em empreendedorismo. Esta é a proposta da organização estudantil Students for Liberty Brasil (SFLB – studentsforliberty.org/brazil), que deve contemplar mais de 100.000 jovens da rede pública de ensino este ano.

“O Brasil Empreende nasce de uma necessidade. Com as mudanças no mercado de trabalho e a pandemia, vimos a atuação autônoma crescer nos últimos anos, principalmente entre os jovens, um público carente de orientações”, explica Nycollas Liberato, diretor Executivo do SFLB. “Nosso intuito é oferecer a eles as ferramentas necessárias para que empreendam com segurança”, completa.

A iniciativa é voltada especialmente para adolescentes e jovens adultos da rede pública de ensino. O curso é totalmente on-line, dividido em 10 módulos que abordam os principais temas do empreendedorismo, como economia, captação de clientes, vendas, planejamento e muito mais.