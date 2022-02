Oposição quer fiscalizar ações de ajuda do governo federal a Petrópolis

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A oposição a Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados quer criar uma comissão para acompanhar as ações de ajuda do governo federal às vítimas da tragédia que atinge a cidade de Petrópolis, na serra do Rio.

As fortes chuvas que castigam a região resultaram em enxurradas e deslizamentos de terra que deixaram, até o balanço da manhã desta quarta, ao menos 38 mortos.

Conforme o Radar mostrou mais cedo, Bolsonaro irá sobrevoar a região do desastre na sexta e já na terça a noite indicou os ministros Paulo Guedes e Rogério Marinho para dar apoio aos trabalhos.

Flávio Bolsonaro divulgou ainda que a Caixa poderá ajudar na parte de habitação popular para pessoas desalojadas ou desabrigadas pelas chuvas.

Deputados de oposição, como Marcelo Freixo (PSB), líder da minoria, Jandira Feghali (PCdoB) e Talíria Petrone (PSOL), se reunirão com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta quarta para pedir a criação de uma comissão externa formada por parlamentares fluminenses para acompanhar “as medidas federais no socorro às vítimas em Petrópolis”.

Freixo disse que “confia na sensibilidade de Lira” para colocar a comissão de pé.