Oposição quer CPI para investigar invasões de terras no país

Uma reunião terminada há pouco, em Brasília, encaminhou a mobilização de integrantes da oposição ao governo Lula — incluindo parlamentares do PL e membros da bancada ruralista — pela abertura de uma CPI destinada a investigar as invasões de terras produtivas no país, articuladas pelo MST com a suposta conivência de autoridades do governo.

A iniciativa é liderada pelo deputado Ricardo Salles e deve obter as 171 assinaturas já na largada da coleta de apoios.