Oposição protocola requerimento para abrir CPI do MEC no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há pouco, o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, e outros parlamentares de oposição a Jair Bolsonaro protocolaram o pedido de abertura da CPI do MEC na Secretaria-Geral do Senado.

Os parlamentares querem investigar suspeitas de corrupção na gestão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Os parlamentares conseguiram o apoio de 30 senadores. O documento segue agora para análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a quem cabe instalar a comissão.

Veja a lista dos signatários:

1. Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

2. Paulo Paim (PT-RS)

3. Humberto Costa (PT-PE)

4. Fabiano Contarato (PT-ES)

5. Jorge Kajuru (Podemos-GO)

6. Zenaide Maia (Pros-RN)

7. Paulo Rocha (PT-PA)

8. Omar Aziz (PSD-AM)

9. Rogério Carvalho (PT-SE)

10. Reguffe (União Brasil-DF)

11. Leila Barros (PDT-DF)

12. Jean Paul Prates (PT-RN)

13. Jaques Wagner (PT-BA)

14. Eliziane Gama (Cidadania-MA)

15. Mara Gabrilli (PSDB-SP)

16. Nilda Gondim (MDB-PB)

17. Veneziano Vital do Rego (MDB-PB)

18. José Serra (PSDB-SP)

19. Eduardo Braga (MDB-AM)

20. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

21. Cid Gomes (PDT-CE)

22. Alessandro Vieira (PSDB-SE)

23. Dario Berger (PSB-SC)

24. Simone Tebet (MDB-MS)

25. Soraya Thronicke (União Brasil-MS)

26. Rafael Tenório (MDB-AL)

27. Giordano (MDB-SP)

28. Izalci Lucas (PSDB-DF)

29. Confúcio Moura (MDB-RO)

30. Marcelo Castro (MDB-PI)