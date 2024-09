Oposição protocola no Senado pedido de impeachment contra Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parlamentares bolsonaristas apresentaram, nesta segunda-feira, um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por crime de responsabilidade.

O anúncio foi feito pelo senador Marcos Rogério, ladeado por Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho e outros políticos de oposição.

O documento foi protocolado e entregue simbolicamente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A oposição afirma que “mais de 30 senadores” apoiam a tramitação da matéria.

“Há abuso e desequilíbrio na relação entre os Poderes. O que está em jogo é o Estado de direito. Estamos discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do STF e que se arvora xerife da nação”, disse Rogério Marinho. “A Justiça está agindo de forma política, e não de acordo com a lei”, seguiu o senador.

O avanço do pedido de impeachment depende da decisão do presidente do Senado.