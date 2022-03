Oposição no Congresso quer convocar Ribeiro para explicar verbas do MEC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na esteira das últimas revelações envolvendo o ministro da Educação, parlamentares já estão pedindo a convocação de Milton Ribeiro ao Congresso para prestar explicações.

Em áudio divulgado pela Folha, o chefe da pasta admite privilegiar um grupo de pastores na distribuição de verbas do ministério — e que faz isso a pedido de Jair Bolsonaro.

A bancada do PSOL na Câmara protocolou um requerimento de convocação para que o ministro esclareça a situação no plenário da Casa. Já o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou pedido de convocação de Ribeiro nas comissões de Educação e de Transparência e Fiscalização do Senado.

Randolfe também anunciou a apresentação de notícia-crime no STF contra o chefe do MEC por corrupção passiva e tráfico de influência por parte do ministro.

Milton Ribeiro caiu em desgraça a partir da crise aberta pela revelação do repórter Paulo Saldaña sobre o áudio em que o ministro admite privilegiar um grupo de líderes evangélicos na divisão de verbas da pasta. A ligação dos mesmos pastores com Bolsonaro e outros membros do governo sobre a atuação de Ribeiro já havia sido revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Na gravação que veio à tona nesta terça, o ministro afirma que prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por dois pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de liberação de repasses no MEC.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, diz o ministro na conversa em que participaram prefeitos e os dois religiosos.