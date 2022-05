Oposição critica viagem de FAB do chefe da Marinha para a Toscana

Parlamentares da oposição usaram as redes nesta sexta, 27, para criticar a viagem do comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, para a Toscana.

“Comandante da Aeronáutica (foi da Marinha, na verdade), esposa e amigos viajaram para Toscana, na Itália, em avião da FAB. Tudo custeado com dinheiro público, no maior conforto. A tal mamata não tinha acabado?”, ironizou Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.

“Mamata. Comandante da Marinha leva esposa e convidados para Toscana em voo da FAB. Depois de três dias na Itália, o almirante Almir Garnier Santos e seus convidados foram à Turquia e Portugal”, repercutiu Paulo Pimenta, do PT.

“A ‘excursão’ com avião custeado com dinheiro do povo contou com 11 escalas. Infelizmente a lista com os nomes dos convidados não foi divulgada”, disse Joice Hasselmann.

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar revela os detalhes da passagem do militar pela Itália, Turquia e Portugal num voo pago com recursos públicos. Garnier levou a mulher e convidados no voo que percorreu a Europa.

Continua após a publicidade