Oposição aciona PGR e quer prisão de Gonçalves Dias

Mais de 30 deputados e dois senadores da oposição encaminharam nesta quinta um pedido à Procuradoria-Geral da República para investigar Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI de Lula. Os parlamentares pedem a prisão preventiva e a retenção do passaporte do general.

Ao comentar a ação, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) acusou o Presidente da República de ter ordenado a abertura de portas para os vândalos, que supostamente almejavam um golpe contra o próprio Lula.

“Não se pode atribuir a culpa das invasões ocorridas em 8 de janeiro somente ao ex-ministro Gonçalves Dias, mas sim ao chefe máximo das Forças Armadas. Foi o presidente do Brasil quem determinou a abertura das portas dos três poderes e também permitiu que o ministro Flávio Dino assistisse passivamente pela janela”, disse a deputada.

Mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, classificou a teoria da oposição como “terraplanismo”. Ele anunciou que a base de governo se prepara para disputar a narrativa política em torno do atentado de 8 de janeiro em uma eventual CPMI.

Imagens da câmera de segurança, vazadas nesta quarta pela CNN Brasil, mostram o general Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto, enquanto ocorre a quebradeira. O ex-ministro do GSI chega a abrir uma porta pela qual passam golpistas. Após a divulgação do vídeo, Gonçalves Dias pediu demissão a Lula.

Confira a lista de parlamentares que assinam o ofício à PGR:

Deputado Federal Nikolas Ferreira

Deputada Federal Carla Zambelli

Deputado Federal Marcelo Álvaro Antônio

Deputado Federal Coronel Meira

Deputado Federal Carlos Jordy

Deputada Federal Caroline de Toni

Deputado Federal Cabo Gilberto Silva

Deputado Federal Gilvan da Federal

Deputado Federal Evair Vieira de Melo

Deputado Federal Rodolfo Nogueira

Deputado Federal Delegado Caveira

Deputado Federal Delegado Éder Mauro

Deputado Federal Zé Trovão

Deputado Federal Lucas Redecker

Deputado Federal Capitão Alden

Deputado Federal Delegado Paulo Bilynskyj

Deputado Federal Daniel Freitas

Deputado Federal Marcel Van Hattem

Deputado Federal Dr. Jaziel

Deputado Federal Bibo Nunes

Deputado Federal José Medeiros

Deputado Federal Mario Frias

Deputado Federal André Fernandes

Deputado Federal Gustavo Gayer

Deputado Federal Junio Amaral

Deputado Federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança

Deputado Federal Delegado Palumbo

Deputado Estadual Leandro de Jesus

Deputado Federal Delegado Fábio Costa

Deputada Federal Bia Kicis

Deputado Federal Sargento Fahur

Deputado Federal Maurício Marcon

Deputada Federal Daniela Reinehr

Senador Magno Malta

Senador Cleitinho